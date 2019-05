Reggio Emilia: due donne rapinate con coltello in un’ora

REGGIO EMILIA, 11 MAG – Due donne sono state rapinate nella serata di venerdì – alle porte del centro storico di Reggio Emilia – nel giro di un’ora.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 20.30, quando una 43enne reggiana è stata minacciata con un taglierino da un uomo, nel parcheggio di viale Timavo, angolo via Minghetti. Il malvivente si è fatto consegnare 70 euro che la donna aveva nel portafoglio, per poi dileguarsi.

La seconda rapina è avvenuta dopo circa un’ora, intorno alle 21.30, nel parcheggio del cimitero monumentale di via Cecati, dove una 30enne reggiana è stata avvicinata da un uomo armato di coltello, che le ha tappato la bocca per non farla urlare. Si è poi fatto consegnare il telefono cellulare e 20 euro in contanti, per poi allontanarsi a piedi. I carabinieri di Reggio Emilia indagano su entrambi gli episodi e non escludono si possa essere trattato della stessa persona. ansa