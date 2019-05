Italia dona altri 3 milioni di euro all’OIM (Onu): “per la gestione delle migrazioni”

Fitta agenda per la visita in Niger della Vice Ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, che ha incontrato le principali Autorità del Paese per discutere tra l’altro di cooperazione, migrazioni, sicurezza regionale e crisi libica: il Presidente Issoufou, il Primo Ministro Rafini il Ministro degli Esteri, degli Interni, quello dell’Educazione nazionale e la Ministra del Piano.

“Ho sottolineato al Presidente Issoufou come il Niger sia un Paese prioritario per l’Italia. Stiamo lavorando per approfondire il partenariato bilaterale in tutti i settori, compresi quello della sicurezza, della gestione dei flussi migratori e della cooperazione allo sviluppo” – ha detto la Vice Ministra.

Incontrando il Ministro dell’emergenza, Magagi Laouan, la Vice Ministra ha consegnato beni di primo soccorso e aiuti umanitari donati dal governo italiano per la popolazione coinvolta nei recenti scontri a Diffa, nel sud del paese.