Multati parlamentari che salirono sulla “Sea Watch” senza autorizzazione

Scatta la multa per i parlamentari che qualche mese fa salirono a bordo della Sea Watch mentre si trovava in rada nel porto di Siracusa con 47 migranti a bordo. La sanzione è di 2000 euro ed è stata notificata dalla Capitaneria di Porto di Siracusa. La contestazione è chiara: i parlamentari sono saliti a bordo prima dell’autorizzazione per l’imbarco e prima dei controlli del medico.

Lo scorso 27 gennaio Riccardo Magi di + Europa, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia salirono a bordo di un gommone per raggiungere la nave della ong. Il 28 gennaio invece salirono a bordo Matteo Orfini e Martina. Anche gli esponenti dem dopo il loro ritorno a terra vennero identificati e denunciati per aver ignorato il blocco posto attorno alle acque della nave.

