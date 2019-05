Caso Regeni, un testimone: “scambiato per una spia inglese”

Condividi

Per il caso di Giulio Regeni gli inquirenti della Procura di Roma hanno inoltrato una rogatoria in dodici punti, nell’ambito del lavoro di condivisione giudiziaria in corso con la procura del Cairo che comprende elementi investigativi e spunti da approfondire.

Secondo quanto si è appreso da qualificate fonti giudiziarie, della nuova rogatoria fanno parte elementi che nascono dagli ultimi mesi di accertamenti del Ros dei carabinieri e dello Sco della polizia, che dal 2016 sono al lavoro sull’omicidio del ricercatore friulano, tre memorie frutto dell’attività difensiva della famiglia del giovane, depositate tra marzo e aprile, e alcune dichiarazioni di recente acquisite dagli investigatori, coordinati dal pm Sergio Colaiocco.