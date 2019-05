Finanziere uccide la moglie e si suicida

Ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni e poi si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. L’omicidio-suicidio è avvenuto la notte scorsa poco prima di mezzanotte in un’abitazione di via Ivrea a Vigevano. Il protagonista è un finanziere di 55 anni, in servizio alla compagnia di Corsico.

La coppia aveva una figlia di 11 anni, che era in casa al momento dei fatti. Da quanto si è appreso, l’uomo era molto geloso e non accettava l’intenzione della donna di separarsi. Sulla vicenda indaga la polizia di Vigevano.

Pochi giorni fa, una tragedia simile è avvenuta a Ragusa, dove un poliziotto di 42 anni, in servizio presso la Questura, ha ucciso la moglie di 33 anni con la pistola d’ordinanza e si è poi suicidato con la stessa arma.La coppia aveva due figlie piccole.