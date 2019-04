Ragusa: poliziotto uccide la moglie e si suicida

Condividi

Omicidio suicidio la notte scorsa a Ragusa, dove un poliziotto di 42 anni in servizio presso la Questura del capoluogo ibleo ha ucciso la moglie di 33 anni con la pistola d’ordinanza e si è poi suicidato con la stessa arma.La coppia aveva due figlie piccole.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del delitto. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha attivato subito le procedure per fornire il supporto psicologico ai familiari delle vittime. ansa

Condividi l'articolo