Pozzuoli: centri sociali contro gazebo della Lega, interviene la Polizia

Condividi

POZZUOLI (NAPOLI), 28 APR – – Il gazebo della Lega è stato costretto a sloggiare via per evitare le violenze dei centri sociali. Momenti di forte tensione in piazza della Repubblica a Pozzuoli (Napoli) dove un centinaio di facinorosi dei centri sociali si è accanito contro la presenza di un gazebo della Lega ed è stato necessario l’intervento delle forze di polizia per evitare che la situazione degenerasse.

Nel momento di maggiore criticità la Polizia ha dovuto far ricorso ad una carica per allontanare i manifestanti dei centri sociali, arrivati a Pozzuoli da Napoli e Quarto con striscioni antiLega. «L’area Flegrea non si Lega», questo il motto dei violenti che hanno insultato e cercato di allontanare i giovani leghisti mentre tentavano di distribuire materiale propagandistico.