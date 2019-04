Straniero si fa assumere come badante, ruba in casa della vittima e si licenzia

Roma – Ieri pomeriggio su disposizione della sala operativa, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Villa Glori, diretto da Ermanno Baldelli, sono intervenuti in via Flaminia per segnalazione di furto in un appartamento. Sul posto, presente la vittima 70enne, che ha raccontato loro quanto le era accaduto.

Il giorno precedente aveva assunto un badante C.D. straniero di 42 anni per assistere il proprio marito ma, nella mattinata, dopo solo un giorno di lavoro, aveva manifestato l’intenzione di andarsene senza un apparente motivo. La donna, insospettitasi da tale comportamento, aveva controllato all’interno di alcuni cassetti constatando il furto di un orologio di una nota marca e di alcuni gioielli per un valore di circa 5 mila euro. Da qui la richiesta di intervento della Polizia di Stato.