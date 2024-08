Trieste, anziano picchiato con catena: arrestata ex badante nigeriana

TRIESTE – E’ una cittadina nigeriana del 1985 la donna che lo scorso 19 luglio aveva ripetutamente colpito al volto e su altre parti del corpo con un guinzaglio per cani un anziano 79enne residente in vicolo del Castagneto. La 39enne è stata arrestata dalla polizia di Stato di Trieste per i reati di rapina e lesioni personali aggravate.

La squadra volante della questura di Trieste era intervenuta poiché era giunta, al numero unico di emergenza 112, una segnalazione di lite che si stava verificando all’interno di un condominio. Gli agenti hanno intercettato e identificato, sulle scale condominiali, l’anziano, un triestino del 1945, e la cittadina nigeriana. L’uomo, aggredito fisicamente dalla donna, con diverse ferite alla testa e agli arti inferiori, era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale di Cattinara.

Gli agenti hanno accertato che la donna, ex badante della vittima, lo aveva aggredito, prima colpendolo con una catena e poi scaraventandolo giù per le scale in quanto l’uomo si era rifiutato di consegnarle ancora del denaro per prestazioni lavorative già saldate. La donna è stata quindi condotta in questura dove è stata sottoposta a perquisizione personale che ha consentito di recuperare e sequestrare, nascosto all’interno della sua borsetta, il telefono cellulare dell’anziano. Successivamente la donna è stata tratta in arresto e condotta al Coroneo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

www.triesteprima.it