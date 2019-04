Salvini: “torni la leva obbligatoria”. La Difesa dice no

“Da settembre l’educazione civica diventera’ materia obbligatoria nelle scuole e inoltre dovremo anche reintrodurre il servizio militare obbligatorio, magari nel Corpo degli Alpini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Pinzolo, in provincia di Trento.

DIFESA: FONTI, LEVA? PENSIAMO AL FUTURO NON AL PASSATO – – ”Pensiamo al futuro non al passato e del resto il ministro Trenta è già stato molto chiaro: il ritorno alla leva obbligatoria è un’idea romantica ma inapplicabile, visto che le dinamiche sono cambiate e oggi il Paese vanta dei professionisti tra le forze armate”. Così fonti della Difesa in replica a Salvini. affaritaliani.it