Modena: 10 rapinatori stranieri aggrediscono una coppia

Condividi

Una coppia è stata assalita da una decina di rapinatori extracomunitari all’uscita di un locale a Carpi, in provincia di Modena. L’intento dei criminali era rubare l’iPhone e il portafogli e per questo dopo qualche parola in lingua straniera hanno assalito il ragazzo, facendolo cadere per terra e riempendolo di calci in faccia. A fermarli è stata la ragazza, campionessa di thai boxe, che è intervenuta per proteggere il partner e che ha continuato a difendersi e lottare nonostante le fosse stata spaccata in testa una bottiglia di vetro.

I criminali sono scappati non appena hanno sentito le sirene della polizia, che, nel frattempo, era stata allertata da un amico che si era accorto di quanto stava succedendo nel parcheggio. Come scrive il Resto del Carlino, la ragazza, Rossella Setti, è riuscita a far arrestare un malvivente ferendolo a una mano. Si tratta di un 20enne tunisino che era agli arresti domiciliari, sempre per lo stesso reato.