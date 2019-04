Usa, “progetto 11 settembre”: 14enni volevano uccidere 9 persone

Condividi

ROMA, 20 APR – Due studentesse di 14 anni di una scuola della Florida sono state arrestate mercoledì scorso poichè sospettate di pianificare l’omicidio di nove persone.

Secondo quanto riporta Fox News, la polizia è stata allertata da un’insegnante della Avon Park Middle School – questo il nome della scuola, che si trova nel centro dello Stato – che ha trovato una cartellina in cui le ragazzine descrivevano come realizzare il loro piano.

Sulla copertina della cartellina c’erano le scritte ‘info private’, ‘non aprire’ e ‘Progetto 11/9’, mentre all’interno c’erano otto fogli in cui le giovani avevano annotato come ottenere le armi, i nomi o le iniziali delle persone che volevano uccidere e perfino come rimuovere e sbarazzarsi dei corpi delle vittime.

Entrambe sono in carcere in attesa dell’udienza. ansa