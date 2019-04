Omicidio Ramelli: prefetto di Milano vieta il corteo

Vietato ricordare i crimini dei comunisti – Il prefetto di Milano Renato Saccone non consentirà il corteo per ricordare Sergio Ramelli il prossimo 29 aprile. Come negli anni passati, sarà autorizzata solo una cerimonia, ovvero una manifestazione “statica” nei pressi di via Paladini. E nessuna fiaccolata o camminata per le vie della città. La conferma arriva dalla prefettura dopo gli appelli di un gruppo di 60 parlamentari e della stessa leader di Fdi, Giorgia Meloni.

La decisione del prefetto di Milano è stata presa qualche giorno fa, prima degli appelli e dello ‘scontro politico’ sul ricordo del giovane attivista di Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 dai militanti di Avanguardia Operaia.