Incendio Notre Dame, Bergoglio: ”andrò in Francia a tempo debito”

Condividi

Emmanuel Macron ha invitato Papa Francesco a Parigi, che verrà “a tempo debito”. Lo ha annunciato lo stesso presidente francese, dopo “un colloquio telefonico” con il Pontefice, a seguito del terribile incendio di lunedì a Notre Dame. Nell’occasione il presidente francese ha accolto all’Eliseo circa 300 vigili del fuoco che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento delle fiamme nella cattedrale.

La telefonata tra il presidente francese ed il Pontefice è avvenuta due giorni fa. Macron ha incontrato il Papa il 26 giugno scorso in Vaticano, prima della cerimonia nella basilica di San Giovanni in Laterano per prendere possesso del titolo di protocanonico d’onore del capitolo lateranense.