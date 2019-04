Modena, arcivescovo: accogliere tutti i migranti e chiudere 30 parrocchie

Come al solito, la chiesa rinuncia ad occuparsi di anime per fare politica. Il vescovo di Modena Erio Castellucci:«È importante andare a votare Niente tagli a cultura e scuola»

Monsignor Castellucci, in occasione del messaggio di Pasqua, riflette sulla politica che dovrebbe accogliere tutti i migranti «L’accoglienza non si fa solo in emergenza. Parrocchie? Ne chiuderemo trenta»