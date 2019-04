Migranti, i vertici Militari: rispondiamo alla Difesa

“Alla luce delle notizie stampa emerse in queste ore, lo Stato Maggiore della Difesa evidenzia che le Forze Armate sono uno strumento tecnico operativo al servizio del Paese e che ogni attività viene pertanto svolta in aderenza alle indicazioni politiche e secondo la prevista linea gerarchica”. Lo precisa in una nota lo Stato Maggiore della Difesa.

Sulle polemiche sulla direttiva sui migranti del ministro dell’Interno Salvini, fonti del Viminale avevano spiegato che “continuano le interlocuzioni dirette e ai massimi livelli tra Viminale e vertici militari, anche per definire le prossime strategie operative. Sono esclusi dissapori, polemiche o malumori anche per la direttiva diffusa ieri, che infatti ricalca alcuni passaggi già esplicitati in un analogo provvedimento di poche settimane fa”.