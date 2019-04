Ruba auto di notte e guida a fari spenti, denunciato tunisino

Bologna – Fa bancomat e lascia le chiavi in auto: la rubano per una corsa pericolosa. Ieri sera alle 23.30 la Polizia ha fermato un’auto in via di Corticella:gli agenti avevano notato una guida pericolosa a zig-zag fra l’altro con i fari spenti e i controlli hanno poi confermato che qualcosa non andava. Il mezzo, una Nizzan Juke, era infatti stato rubato poco prima davanti a uno sportello del bancomat.

Il proprietario dell’automobile stava prelevando del denaro dallo sportello, ma aveva lasciato le chiavi inserite e qualcuno se ne è accorto: è stato un tunisino classe ’74 a salire e mettere in moto, per poi allontanarsi. Una volta fermato ha reagito scalciando, poi è stato portato in Questura e denunciato per ricettazione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

