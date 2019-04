Roma: maxi rissa tra nomadi al campo di via di Salone

Alta tensione al campo nomadi di via di Salone dove un’incursione di alcune persone ha fatto temere il peggio. Un nomade ferito con il sangue che usciva dalla testa. E’ stato questo la prima cosa che ha visto il personale del 118 quando è accorso al campo nomadi di via di Salone, a Roma Est. Ma i sanitari non sono riusciti ad entrare per l’opposizione di alcuni residenti e per questo hanno chiamato il 112. E’ accaduto all’una di notte ed al campo sono accorsi diversi equipaggi della polizia. E’ caccia agli aggressori che sarebbero un gruppo di persone, probabilmente bosniaci non appartenenti al campo.

Come scrive il Messaggero, gli agenti hanno accertato che poco prima c’era stata una violenta rissa fra alcuni nomadi che avevano seminato il panico fra le baracche del campo. Molto probabilmente il ferito è stato colpito con un martello. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I poliziotti hanno tentato d’identificare i presenti e coloro che dovrebbero aver partecipato alla rissa.