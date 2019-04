Marino assolto, Orfini (Pd): “Non mi scuso, era inadeguato”

“Alcuni, compreso qualche dirigente del Pd, mi chiedono di scusarmi per la scelta di avere sfiduciato Ignazio Marino. Ovviamente non credo di doverlo fare, perché quella scelta l’ho assunta spiegando fin dal primo momento che non era legata all’inchiesta. Marino non era adeguato a quel ruolo, stava amministrando male Roma, la città era un disastro”. Lo scrive Matteo Orfini, che durante l’era Marino era commissario del Pd di Roma, su Facebook.

Secondo molti, aggiunge Orfini, la scelta di sfiduciare Marino “ha portato alla vittoria della Raggi e al disastro attuale”. Ma il presidente replica: “Per carità, ognuno può interpretare a piacimento il nesso di causa-effetto. Dal mio punto di vista, la Raggi l’ha portata il disastro amministrativo prodotto da Marino e un’inchiesta – Mafia capitale – che sconvolse la città e il Pd”.