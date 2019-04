Giovane coppia di italiani senza lavoro vive in auto. Sindaco li aiuta

Senza lavoro né casa, giovane coppia dormiva in auto: il sindaco li aiuta . Una giovane coppia di Somma Vesuviana (Napoli), costretta a dormire in auto in attesa di trovare un lavoro e una nuova casa per potersi ricongiungere ai figli affidati provvisoriamente ai parenti, è stata aiutata dal sindaco, che ha trovato per loro una sistemazione provvisoria. La speranza ora è di trovare qualche imprenditore che dia loro un lavoro, come racconta l’Ansa.

Senza lavoro né casa, giovane coppia costretta a dormire in auto – – I due – 35 anni lui e 36 lei – da qualche giorno vivevano in auto, dopo aver affidato i due figli (il più piccolo di soli 18 mesi) alla sorella della donna. Quando lui ha perso il lavoro come cameriere, la coppia non è più riuscita a pagare l’affitto e ha dovuto lasciare la casa, rimanendo così senza un tetto.