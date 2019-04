Migranti, Bergoglio: Via Crucis del Venerdì Santo per vittime della tratta

CITTA’ DEL VATICANO, 5 APR – Papa Francesco ha affidato quest’anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo a Suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell’Associazione “Slaves no more”.

Al centro delle meditazioni la sofferenza di tante persone vittime della tratta di esseri umani. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti. ansa

Dimenticati i cristiani massacrati.