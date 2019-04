24enne accoltellato in un circolo Arci, è gravissimo

Condividi

Ieri alle 19.30 un 24enne originario di Salerno e residente a Poviglio, sposato e padre di due bimbi, è stato accoltellato all’interno della sala biliardo del circolo Arci Kaleidos di via Bologna, nella Bassa reggiana. Non ci sarebbe stata lite. L’aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito il giovane: un solo fendente al costato, a pochi centimetri dal cuore.

L’aggressore si è dileguato dopo la accoltellamento.

Il ferito, prima dell’arrivo dei carabinieri, è stato condotto in al pronto soccorso dell’ospedale Santa Mara Nuova di Reggio Emilia. Il ragazzo sarebbe in gravissime condizioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della violenza ed è caccia all’aggressore, che è fuggito facendo perdere le sue tracce.