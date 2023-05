Venezia, malore in tribunale: muore 40enne

Si era presentato per sostenere una causa civile in Tribunale a Venezia venerdì mattina, ma si è sentito male e si è accasciato a terra nei corridoi, perdendo la vita poco dopo all’ospedale. M.E., un uomo sui 40 anni di Mirano, dal momento in cui è crollato non si è più ripreso. Per l’udienza si era presentato assieme a un’altra persona.

Appena ha iniziato a sentirsi male hanno chiesto aiuto e gli impiegati hanno chiamato la polizia al 113. Gli agenti della volante lagunare hanno iniziato subito ad eseguire le manovre per rianimarlo, mentre di lì a breve sarebbe arrivata l’assistenza del Suem 118 in modo da non perdere neppure un attimo nei soccorsi. Il 40enne non ha dato però alcun segno di ripresa. Trasferito all’ospedale dell’Angelo d’urgenza dopo le lunghe manovre degli operatori per tentare di rianimarlo, all’arrivo in ospedale non ce l’ha fatta ed è morto.

