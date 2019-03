Commissione Banche, Mattarella impone paletti e segreto professionale

Sergio Mattarella promulga la legge sulla Commissione di inchiesta sulle banche ma con una serie di “paletti” sull’attività dell’organismo parlamentare, chiedendo ai presidenti delle Camere di vigilare su alcuni rischi. Primo fra tutti il tema del “controllo del credito”. Secondo il capo dello Stato occorre evitare che la commissione possa arrivare ad un “controllo dell’attività creditizia, sino a coinvolgere le stesse operazioni bancarie, ovvero dell’attività di investimento nelle sue varie forme”.

“Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta in settori della vita istituzionale, economica o sociale – premette il Capo dello Stato -. Non può, tuttavia, passare inosservato che, rispetto a tutte le banche, e anche agli operatori finanziari, questa volta viene, tra l’altro, previsto che la Commissione possa ‘analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento’. Queste indicazioni, così ampie e generali – avverte Mattarella -, non devono poter sfociare in un controllo dell’attività creditizia, sino a coinvolgere le stesse operazioni bancarie, ovvero dell’attività di investimento nelle sue varie forme”.