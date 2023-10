PIAZZA LIBERTA’, intervento di Laura Tondini – Attivista. Uniamoci Trentino – estratto dalla puntata di domenica 29 ottobre 2023

Laura Tondini ha raccontato la lieta conclusione di una parte della sua assurda vicenda personale, che potrebbe capitare ad ognuno di noi, se organizzasse una manifestazione che infastidisce il potere. L’attivista parla del Decreto penale di condanna di cui è stata oggetto per aver organizzato manifestazioni di piazza contro le restrizioni, contro il Green pass e le mascherine “per non avere ottemperato al distanziamento dei manifestanti e non aver chiesto loro di indossare la museruola”.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

