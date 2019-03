Arizona, la Swat irrompe in casa per prelevare un bimbo non vaccinato

fonte: ABC News

Questo video, diffuso dall’emittente locale ABC Phoenix KNXV, mostra il blitz degli agenti di polizia dell’Arizona, incaricati di prelevare da casa sua un bambino di 2 anni non vaccinato. Secondo la ricostruzione basata sul rapporto della polizia, la madre aveva portato il bimbo con più di 40 di febbre da un medico naturopata. Quest’ultimo aveva ordinato di portare il piccolo al pronto soccorso il più presto possibile, ma la donna aveva ignorato la prescrizione e lo aveva riportato a casa a Chandler, vicino Phoenix. Quando il dottore ha appreso dall’ospedale pediatrico di Cardon che i genitori non si erano mai presentati con il bambino, ha chiamato l’Arizona DCS (il Dipartimento per la sicurezza dei bambini dell’Arizona), che ha poi contattato la polizia di Chandler per un intervento. Il tribunale ha così imposto l’affidamento temporaneo a causa di una “possibile malattia pericolosa per la vita”.