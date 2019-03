Pescara: rapine a calci e pugni, arrestati sudamericani

Pescara – Nella decorsa serata poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso il parcheggio della locale via Raffaello a seguito di numerose chiamate al 113 che avevano segnalato due giovani di origine sudamericana che avevano aggredito alcune persone all’interno del parcheggio. Arrivati immediatamente sul posto i poliziotti sono riusciti a bloccare i due che erano appena usciti dal vicino supermercato ove avevano tentato di rubare alcune bottiglie di birra.

I soggetti, poi identificati per P.F.D.F. 21enne nato in Colombia e G.C.A. 22enne nato in Bolivia, (con precedenti penali per guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, spaccio stupefacenti) il quale, alla vista della Polizia ha tentato la fuga, ma una volta raggiunto si è scagliato contro uno dei poliziotti cagionandogli lesioni alla gamba ed alla mano (5 giorni prognosi) costringendolo all’utilizzo dello spray “capsicum” per calmarlo.