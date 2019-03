Caso Francesco Amodeo, la replica dell’Università di Perugia

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile direttore,

Vi scrivo in merito alla pubblicazione ieri, sul vostro portale on line, di un post scritto da Francesco Amodeo e ripreso alla lettera da voi con il preambolo abbastanza eloquente “Lo scrittore Francesco Amodeo comunica su Facebook di essere stato censurato dall’Università di Perugia….” . In realtà la faccenda non è andata proprio così e lo sa anche il blogger Amodeo che ha virgolettato una frase che non mi appartiene.

L’Università non ha censurato nessuno, né cose del genere avvengono a cuor leggero perché la censura è una cosa seria. L’incontro doveva subire uno slittamento dovuto al fatto che non tutti i membri del Centro che coordino erano stati messi al corrente dell’iniziativa e si sono dimostrati, non appena al corrente dell’evento, contrari ad approvare l’iniziativa così come era stata concepita, ovvero sena un dibattito ma solo a mo’ di conferenza. Il che mi ha indotto ad avvisare il blogger e a dimostrargli, ma non certo in lacrime seppur dispiaciuto, che l’evento così strutturato non aveva visto ALCUNI membri del mio comitato organizzativo d’accordo con la strutturazione dell’evento.

Da qui a dire che l’Università di Perugia ha censurato Amodeo e costruirci sopra castelli che screditano l’Ateneo ce ne passa. Ragion per cui, vi chiedo di pubblicare questo comunicato in quanto non si può così indebitamente e superficialmente screditare un Ateneo che nulla ha a che vedere con l’ostruzionismo che il dr Amodeo subisce a livello mediatico e istituzionale. Questa tecnica non appartiene alla nostra missione culturale e non è pratica attuata dall’Università di Perugia che si è mostrata sempre luogo di incontro e confronto aperto alla società “civile”.

La ringrazio

Francesco Randazzo

L’articolo di riferimento è Università Perugia: annullata presentazione del libro di Francesco Amodeo »