Università Perugia: annullata presentazione del libro di Francesco Amodeo

Lo scrittore su Francesco Amodeo comunica su Facebook di essere stato censurato dall’Università di Perugia.

Con grande rammarico vi comunico che il dibattito sui temi del libro La Matrix Europea in programma il giorno 28 Marzo all’Università di Perugia è stato annullato a causa dei temi trattati nel libro.

Questa presentazione non s’ha da fare dissero i “bravi” dell’università al povero professore che ha avuto come unica colpa quella di credere che la libera informazione fosse un diritto di tutti soprattutto nel luoghi deputati alla formazione dello spirito critico.

“Ho organizzato decine e decine di incontri ma non è mai capitato che mi costringessero ad annullare una conferenza del mio stesso ciclo di seminari senza una motivazione plausibile. Non mi hanno dato altra scelta“.

Sono state queste le parole pronunciate dal professore con la voce quasi rotta dal pianto per la rabbia e per il senso di impotenza.

Io ci rimango male ma ci sono abituato. Mi hanno annullato incontri, presentazioni nelle librerie, trasmissioni TV, mi hanno allontanato da partiti, movimenti.

Ma mi rendo conto della frustrazione che può provare chi, per la prima volta, si trova difronte alle prove di quanto sia imperante, subdolo e dittatoriale il pensiero unico che domina le nostre istituzioni e l’intero apparato mediatico.

Sono cose come queste che tempo fa mi spinsero a mollare tutto.

Ma non rifarò lo stesso errore.

Ci vediamo domani a Milano.