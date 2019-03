Bologna, residenti esasperati arrivano con i secchi: “questa è la via del piscio”

Due flash mob dei residenti nel centro di Bologna durante la notte:

Prima il “lavaggio” di vicolo Bianchetti, accanto a piazza Aldrovandi, con secchi d’acqua saponata e getti d’acqua per pulire l’asfalto dall’urina. “Questa è via del piscio” dice un giovane. Al termine alcuni momenti di tensione, grida e offese nei confronti di chi ha lavato la strada.

Tensione poco più tardi anche in via Petroni, dove il comitato di cittadini Assopetroni ha programmato un lancio di volantini dalle finestre, contro gli schiamazzi notturni e per rivendicare il diritto al riposo. Improvvisamente il gestore di un locale ha riconosciuto e inveito contro due esponenti del comitato, per strada nel momento del lancio dei volantini, attribuendo loro la colpa dei suoi problemi economici. Avrebbe tentato anche di sferrare qualche calcio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine a riportare la calma

Ecco il videoracconto della nottata – di Etv