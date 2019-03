La nave della Ong Mediterranea è arrivata a Lampedusa. Per ora, niente sbarco

‘Mare Jonio’, come ha reso noto la stessa Ong, ha prelevato i clandestini comunicando ad una motovedetta libica, giunta sul posto a soccorso iniziato, di avere terminato le operazioni. Tra le persone soccorse, 12 si sono dichirati minori. Per un immigrato è stata chiesta l’evacuazione medica: il giovane potrebbe essere affetto da polmonite. (con fonte adnkronos)

“Non c’è stata alcuna tensione con la motovedetta libica, sono arrivati quando il nostro soccorso era già in corso”, dice Casarini,dirigente di “Sinistra italiana” ed ex esponente dei no-global.

“I porti erano e rimangono chiusi”. Così su twitter il ministro dell’interno Matteo Salvini.

Molteni: migranti raccolti vanno riportati in Libia “I 49 migranti sono stati raccolti in acque libiche, il coordinamento in quella zona è libico e quindi vanno riportati in Libia”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, nel corso della trasmissione ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4.