Bonafede: ‘pene piu’ dure per femminicidio e violenze sessuali’

Pene più forti per le violenze sessuali, e anche per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking. “Perché, per stare dalla parte delle donne, non servono le parole, ma i fatti”. Lo spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che a Repubblica annuncia il prossimo pacchetto di misure anti violenza.

“Su un tema così importante, su cui c’ è un dramma culturale e sociale che si consuma ogni giorno, la risposta non deve essere nelle parole ma nei fatti. Io e la mia maggioranza abbiamo il dovere di dare una risposta netta per tutelare le donne. E la risposta il legislatore deve darla con le leggi e con i fatti”.