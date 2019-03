Germania, senatore Spd: integrare i terroristi ISIS con l’aiuto delle moschee radicali

Il senatore tedesco Andreas Geisel, del partito SPD (socialdemocratici), sta attualmente verificando se i combattenti dell’ISIS possano essere integrati con l’aiuto delle moschee radicali a Berlino. Geisel ha proposto il suo piano durante un’intervista alla 22a convention della polizia. Nell’intervista ha manifestato l’intenzione di utilizzare “Legalists”. I “legalisti“, secondo le agenzie di sicurezza tedesche, sono musulmani radicali, che vogliono raggiungere i loro obiettivi senza l’uso della violenza. La Fratellanza Musulmana e il turco Milli Görüs sono solo due esempi.

Gunnar Schupelius, giornalista del tabloid BZ, commenta: “La proposta di Geisel sembra voler usare gli incendiari per spegnere il fuoco”. Per assicurarsi che Geisel non fosse stato frainteso, il giornalista lo ha raggiunto nel suo ufficio, dove il senatore ha chiarito che questa è effettivamente una proposta che viene attualmente valutata, sostenendo che “Il dialogo tra comunità musulmane” legaliste”, che non usano la violenza e la rifiutano, potrebbe essere utile per portare a una deradicalizzazione” (dei jihadisti).