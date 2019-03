Salvini attacca i giornali: “Parlano di come mi vesto. Non sanno che c… scrivere”

“Mi metto nei panni di quei giornalisti che non sanno che cazzo scrivere. Oggi un’intera pagina di dotta dissertazione su come si veste Matteo Salvini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, intervenendo a Milano per la chiusura della Scuola di Formazione politica della Lega Fonte: Agenzia Vista