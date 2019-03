Olanda, bufera sulla Sea Watch: “Processiamo i comandanti”

In Olanda è bufera poltica sulla Sea Watch. La nave umanitaria battente bandiera olandese si trova nel porto di Marsiglia per alcuni interventi di manutenzione.

Per il momento l’Aja non ha ancora dato il semaforo verde per un ritorno in mare del natante e nei Paesi Bassi esplode la polemica. I Popolari hanno infatti chiesto un procedimento contro i comandanti della nave per “traffico di esseri umani”. Di fatto la posizione del del Partito Popolare per la libertà e la democrazia agita e non poco im dibattito. L’Olanda dopo lo scontro con l’Italia ha deciso di tenere ferma la nave che come detto resta per il momento in Francia.