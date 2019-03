Pd, Renzi: “Il vincitore delle primarie non mi tema”

”Domani si vota per le primarie del Pd. Auguri ai tre candidati Martina, Zingaretti e Giachetti. Mi fa piacere che tutti e tre abbiano escluso accordi coi Cinque stelle e ritorni al passato”. In una ‘Enews straordinaria’ scritta “giusto per un breve saluto su primarie, governo e libro”, Matteo Renzi commenta così l’imminente voto popolare per eleggere il segretario dem.

Nell’enews anche una promessa da parte del senatore ed ex premier: “chiunque vinca” le primarie ”non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quelle che io ho subito. Alcuni media dicono che si deve andare a votare ‘contro Renzi’. Io penso che sia il riflesso condizionato di chi a sinistra combatte da sempre il Matteo sbagliato“.