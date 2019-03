Milano, carnevale antirazzista: il ballo del sindaco Sala

Migliaia di persone arrivano in piazza Duomo a Milano al ritmo di “People have the power” al termine della manifestazione antirazzista “People, prima le persone”. E dal carro del dj, balla anche il sindaco del capoluogo meneghino Giuseppe Sala.

video di Antonio Nasso e Andrea Lattanzi