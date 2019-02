Como: sequestro e abusi su 4 minorenni, 5 stranieri arrestati

Condividi

COMO, 28 FEB – Avrebbero sequestrato per oltre tre ore in uno stanza minacciandole quattro ragazzine minorenni e avrebbero abusate di almeno una. Per questo 5 ragazzi, tre maggiorenni e due minorenni sono stati arrestati stamane dai carabinieri della compagnia di Como. I cinque avrebbero agito, secondo i carabinieri, con “modalità da branco”. In particolare si sarebbero accaniti su una sedicenne prendendola anche a morsi.

L’episodio che ha portato in carcere i cinque giovani risale al pomeriggio del 14 luglio scorso ed è avvenuto nell’appartamento di uno degli arrestati, nella zona del Canturino, dove i cinque amici (tre di origine albanese e due marocchini di 17, 18 e 19 anni) avevano invitato quattro ragazze, tutte italiane e minorenni.