Brexit, GB pagherà miliardi alla UE anche in caso di mancato accordo

Il governo britannico pagherà miliardi di euro a Bruxelles per saldare la gran parte del costo del divorzio dall’Ue, che vale 39 miliardi di sterline, anche in caso di mancato accordo. Lo rivela il Telegraph.

Nel corso della commissione governativa che si occupa dell’eventuale no-deal, secondo fonti di Whitehall, i ministri hanno autorizzato un piano di massima che prevede l’emissione di un ordine esecutivo, o Statutory Instrument (strumento statutario), da mettere in campo negli ultimi giorni di negoziato per la Brexit per porre le basi per i futuri pagamenti da inviare a Bruxelles. La decisione cozza con le aspettative dei Brexiteer secondo cui un eventuale mancato accordo avrebbe salvato Londra dal pagamento del pesante conto del divorzio.