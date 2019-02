Pedofilia nella Chiesa, Bergoglio: “Trasformare il male in opportunità di purificazione”

Il vertice in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, dal titolo “La protezione dei minori nella Chiesa”, è stato voluto dal Pontefice con l’obiettivo di affrontare il tema degli abusi sessuali e la “tutela dei minori”. L’incontro si concluderà domenica.

“Trasformare il male in opportunità di purificazione” – “Chiedo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare questo male in un’opportunità di consapevolezza e di purificazione”, ha affermato Bergoglio precisando che “grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l’umanità”.