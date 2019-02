Card. Mueller: Bergoglio dipendente da informazioni e motivazioni indegne

Il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, ex prefetto della Congregazione della Fede in Vaticano, critica Papa Francesco e la guida attuale della chiesa, come riferisce il magazine tedesco Der Spiegel. Mueller ha avvertito che Papa Francesco non può cedere alla tentazione di mettere “quel gruppo che si vanta del suo progressismo contro il resto della Chiesa”. Mueller ha presieduto la Congregazione della fede per diversi anni prima che il Pontefice non prolungasse il suo mandato nel luglio 2017.

Secondo Mueller, come riporta Der Spiegel, non è possibile che la Chiesa sia condotta secondo le regole dell’Ordine dei Gesuiti, a cui appartiene Papa Francesco. Il Pontefice finisce anche per essere “dipendente da chi riferisce informazioni e dai motivi generalmente indegni” che muovono queste persone.