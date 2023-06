La sede Wagner a San Pietroburgo opera normalmente

La sede della Wagner a San Pietroburgo continua ad “operare normalmente” nonostante gli eventi degli ultimi giorni. Lo annuncia l’organizzazione sul suo canale Telegram, ripresa dall’agenzia Tass. “Nonostante gli ultimi eventi, il Centro continua a funzionare normalmente, in conformita’ con la legislazione della Federazione Russa”, ha scritto la Wagner in un comunicato.

Prigozhin: “Non volevamo fare un golpe ma protestare”

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha postato un audio di 11 minuti in cui da’ la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in Russia.. “La Wagner ha dato vita alla sua marcia verso Mosca per esprimere una protesta e non per rovesciare il governo del Paese”. Lo ha detto il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio.

tgcom24.mediaset.it