90enne derubato e picchiato dalla badante

Aveva deciso di assumere una badante per farsi aiutare nelle faccende domestiche. A presentargli quella donna, una 37enne moldava, erano stati alcuni conoscenti. Ma a posteriori la scelta fatta da un 90enne di Vicenza non si è rivelata delle migliori.

L’anziano ha infatti sorpreso la badante mentre armeggiava con una cassettina di sicurezza dove custodiva i suoi risparmi. Ne è nato un battibecco con la donna che è passata quasi subito dalle parole ai fatti. L’anziano ha cercato di difendersi col proprio bastone ma nella colluttazione ha avuto la peggio. La 37enne è riuscita a fuggire con la cassetta contenente 1.900 euro in contanti, mentre l’uomo non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi ed è stato ricoverato all’ospedale di Arzignano con sei giorni di prognosi per le contusioni.