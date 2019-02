Islam, Indonesia: studenti protestano contro san Valentino

Condividi

Indonesia – Alcuni studenti musulmani indonesiani hanno preso parte a un raduno anti-San Valentino a Surabaya. I gruppi islamici sostengono che la festa degli innamorati promuove la promiscuità, il sesso occasionale e il consumo di alcol.

Indonesian Muslim students take part in an anti-Valentine's Day rally in Surabaya.

Some Islamic groups say the day promotes promiscuity, casual sex and the consumption of alcohol

