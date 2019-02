Firenze, spedizione punitiva a sprangate tra nordafricani

Nella centralissima piazza dei Ciompi una violenta rissa a colpi di bastoni e mazze. Tutto è accaduto intorno alle 21 di martedì 12 Febbraio quando 4 uomini, pare tutti nordafricani, si sono scagliati contro un’altra persona prendendola a calci, saltandoci addirittura sopra, colpendolo anche con delle mazze e, secondo quanto emerso, sarebbe spuntata anche una pistola.

All’origine della rissa, l’ennesima fra stranieri, potrebbe esserci un regolamento di conti. Le persone presenti si sono adoperate immediatamente per chiamare le forze dell’ordine all’arrivo delle quali, sette volanti fra polizia e carabinieri, i quattro aggressori erano già riusciti a dileguarsi. Poco dopo, però, una pattuglia della Guardia di Finanza è riuscita a fermare uno degli uomini non lontano da Piazza dei Ciompi.

La vittima del pestaggio, di origine magrebina, ha subito diverse ferite alla testa rimanendo comunque vigile durante le operazioni di soccorso. Le indagini per individuare tutti i partecipanti sono già in corso, per di più alla luce del video di un cittadino che ha ripreso gran parte del fatto. (ilgiornale.it)