Diciotti, documenti in Giunta: ira di Grasso “non sono ricevibili”

Scontro sulla Diciotti in Giunta. Dopo l’arrivo della memoria di Salvini, con documenti allegati di Conte, Di Maio e Toninelli, la tensione sale. Per il premier c’è stata “attuazione di un indirizzo politico-istituzionale che il governo ha condiviso” si legge nelle sue quattro pagine allegate alla memoria composta da 23 pagine, al vaglio della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. Di queste, 16 sono su carta intestata del ministero dell’Interno, più le pagine di Conte e quelle di Di Maio/Toninelli (altre tre). Il plico è stato ricevuto dai membri della Giunta chiamati a decidere sul caso e che è stata aggiornata al termine dei lavori dell’Aula per valutare la ricevibilità delle memorie presentate.

Documenti che però non sarebbero ricevibili per l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, secondo il quale andrebbero comunque trasmessi al Tribunale dei Ministri.