Abruzzo, Pd scrive numero 49 sul colle “La Parata”

BUSSI SUL TIRINO (PESCARA), 7 FEB – Il numero 49 esposto a grandi caratteri sul colle “La Parata” di Bussi sul Tirino, nel Pescarese, accoglie il vice premier Matteo Salvini al suo arrivo in paese. L’iniziativa è del Pd locale che ha voluto ricordare al leader della Lega l’inchiesta sull’utilizzo dei fondi del partito con la condanna a restituire 49 milioni di euro.

Nessun commento da parte del ministro e leader della Lega, in campagna elettorale per le regionali in Abruzzo di domenica, che verso le 12.30 è andato via. In mattinata lo stesso gruppo di attivisti aveva dato vita a un flashmob realizzando una piccola flotta di barche di carta nel parco del paese, riferimento ai migranti e ai salvataggi in mare. ansa

