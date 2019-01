Francia: miliziani di Macron colpiscono una donna e la trascinano per terra

Francia. Filmato sconvolgente. La polizia colpisce una donna che protesta con una manganellata in testa, un colpo potenzialmente letale, prima di trascinarla via. Perché l’Europa non condanna Macron per questo abuso dei diritti umani?