Roma, confiscati beni per 2,4 milioni a tre membri famiglia Casamonica

Con un’operazione chiamata “Ottavo re di Roma”, i finanzieri di Roma hanno confiscato beni per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro a tre appartenenti alla famiglia Casamonica-Guglielmi: Abramo Di Guglielmi detto “Marcello Casamonica”, la sorella Giulia e il marito di quest’ultima Romolo Cerello.

Le indagini, avviate dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nel 2015 e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, sono state focalizzate sulla ricostruzione della “carriera criminale” dei membri del nucleo familiare e hanno fatto emergere come, a fronte della titolarità, in via diretta o indiretta, di un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, taluni di essi non avessero percepito proventi leciti tali da giustificarne il possesso.