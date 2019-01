Francia: massiccio prelievo di contante da parte dei Gilet Gialli

L’avevano annunciato! Scatenata una corsa in banca con un prelievo di contanti coordinato a livello nazionale. Massiccio prelievo di contante da parte dei Gilets Jaunes, tutti in fila per l’undicesimo atto della protesta. Il sistema trema perchè in Francia le banche hanno 8mila miliardi a bilancio, ma solo 3000 miliardi di depositi